Thierry SEUVE

J'ai commencé à jouer d'un instrument de musique vers l'âge de huit ans et j'ai eu diverses expériences musicales(concerts, concours...) au sein de plusieurs formations avant d'avoir finalement envie de changer d'instrument à l'adolescence et j'ai appris la guitare en autodidacte...Quelques années plus tard, mes premières expériences en tant que guitariste ont été vécues avec des groupes de rock(compositions et reprises)et par la suite, j'ai véritablement appris le métier en jouant toutes sortes de musiques dans les manifestations festives du grand sud avec divers orchestres de la région...

Je joue régulièrement sur scène de la guitare(électrique, folk, classique)avec d'autres musiciens et/ou chanteur(se)et je me consacre également à l'apprentissage et à l'élaboration de projets musicaux variés tels que la création musicale, l'arrangement, l'enregistrement ainsi que l'illustration sonore...



Mes compétences :

Arrangeur

Compositeur

Guitariste

Illustrateur