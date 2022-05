Thierry SFCO

C’est le premier lieu Français, créé et dédié aux joueurs de consoles de jeux (Xbox et Play station )

entièrement équipé sur plus de 300m2, de consoles, d’écrans, de stream et d’un mainstage, d’un bar avec restaurationrapide

et ambiance musicale. Les personnes de tout âges,

toutes générations peuvent s’y rencontrer pour jouer, s’affronter, ou simplement déguster un hotdog et une boisson fraîche autour

d’une table. Pour les adeptes de la compétition, des Lans et tournois sont organisés tout au long de l’année avec de nombreux

lots et dotations à gagner. Des évènements privés sont aussi organisés, pour particuliers : fêter son anniversaire entre amis et

pour les entreprises organisation team building, L’objectif est de favoriser la gestion du stress, la cohésion et

l’esprit d’équipe, à travers des activités de jeux créatifs.