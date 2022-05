Thierry SIBLOT

Je suis le gérant de la société Créatif Bois.



Installée en Corrèze, Créatif Bois est une société de création, conception et réalisation de terrasses en bois, de passerelles à usage public et privé, d' escaliers réalisés sur mesure et de garde-corps.

je viens également d'ouvrir le premier showroom dédié à l'univers de la terrasse bois et aux différents accessoires pour la vie à l’extérieur (mobilier de jardin, plancha, luminaire parasol etc...)





Mes compétences :

Relationnel

Devis

Création

Conception