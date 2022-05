Thierry SIGRIST

De formation logistique, mais aussi comptable et financière, je suis fort d'une expérience de 15 ans dans la gestion des approvisionnements au niveau international (roulements, pièces de rechange automobiles). J'ai également pu intégrer la maîtrise des flux d'informations (mise en place d'un ERP, key user SAP).

Aujourd'hui, je souhaite mettre à profit ma connaissance transverse des flux, aussi bien physiques et financiers ou d'informations.

Créatif, impliqué et polyvalent, j'ai pour ambition d'être une force de proposition dans un souci constant d'amélioration des processus logistiques.



Mes compétences :

SAP

JDEdwards Suite

SAP MM

SAP APO

Query

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

IBM AS400 Hardware