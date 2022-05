Thierry SIMON

Né au pied des tours de La Rochelle d’un père marin pêcheur et d’une mère au foyer, il a toujours été bercé par les vagues de l’Atlantique. A 16 ans, en 1975, il passe un CAP de marin pêcheur, option ostréicole, à l’école de pêche de La Rochelle. Les hasards de la vie l’on conduit vers le cinéma, enfin, l’exploitation de salles de cinéma puis vers la production et la réalisation de documentaires pour la télévision. Deux productions notables, « Mémoires d’écume » un documentaire mémorial et « l’incroyable défi de Stéphanie Barniex » contant les exploits de cette sportive dans la course mythique d’Hawaï

Mais sa passion pour la radio était la plus forte et il entre à Radio France dans les années 80

Pendant 10 ans il a produit et a présenteé pour le réseau France bleu, « les Chroniques Océanes » en compagnie de Laurent Soulier, spécialiste du milieu marin. Il se dit vraiment très chanceux de pouvoir associer et faire partager au plus grand nombre sa passion de la mer.



En 2008 il créer le FILMAR; Festival International du Film de Mer et de ses Environnements à Hendaye. Ce festival a rencontré dès sa première année un vif succès auprès du public. La mission de cette manifestation est de favoriser la rencontre entre les scientifiques et les réalisateurs de façon à ce que des films puissent naître de ces rencontres. Pour 2013 il créer Le Festival International des Eaux Vives à Eugénir les Nains et le Festival International des Films de Glace en Savoie . Dès la première année, un film de ce type a fait sensation « Sur le dos des baleines » de Jean Michel Corillon avec la participation de Laurent Soulier.



Depuis 1975 qu’il côtoie le monde marin, il le voit se dégrader.

Alors il est temps pour lui d'agir et de créer la Fondation Internationale pour l'Eau. Sa philosophie tient en une formule « On ne protège bien que ce que l'on connaît », alors il est temps d'agir…



