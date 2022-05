Thierry SNAKENBROEK

SNAKENBROEK Thierry, 53 ans, Artisan dépanneur, j’ai fait mon apprentissage chez Louis Carton en 1974, Né dans le domaine du poids lourd, les camions et la manutention ont très peu de secret pour moi, cela dit on en apprend tous les jours et ce avec grand plaisir.

Mise à part quelques années comme chauffeur international en camion remorque – semi et convoi exceptionnel je suis toujours resté dans le domaine de l’automobile poids lourd et génie civil.

Aujourd’hui je fais également l’import – export principalement sur la France et l’Afrique.



Mes services :

*Ouverture de portes quand vous avez oublié vos clefs à l’intérieur,

*Dépannage sur plateau national & international voiture camionnette caravane Clark mini pelle > 5 T

*Besoin d’un Clark pour faire de la manutention chez vous je viens sur place et je fais votre travail.

*Vous n’avez pas de roue de réserve je suis pratiquement toujours en mesure de pouvoir vous dépanner avec un pneu d’occasion ou une réparation « mèche » et ce même le week-end.

*Activité principale actuellement c’est l’import-export de véhicules en tout genre.

*Vous voulez vous débarrasser d’un vieux véhicule qui court dans vos pieds je viens vous en débarrasser gratuitement et je vous fais une attestation de démolition dans les règle de l’art.

*Vous devez passer un véhicule au contrôle technique et vous n’avez pas de plaques, je le fait pour vous avec mes plaques marchandes.