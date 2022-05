Thierry SOENEN

Juno Industries, premier distributeur exclusif du fabricant Hans Brügmann GmbH & Co depuis 2010 pour la France et la Belgique.

Hans Brügmann, renommé en Allemagne pour ses inserts à visser Rampa, fabrique depuis 1907 des éléments de fixation et d'assemblage RAMPA pour l'ameublement, le plastique et le métal.

La deuxième gamme italienne de Specialinsert offre des solutions afin d'obtenir un filetage performant dans des matériaux comme le plastique (thermoplast ainsi que duroplast), le métal, tube & profilé, pierre naturelle jusqu'au panneau sandwich.

Grâce à la combinaison de nos 18 ans d'expertise en inserts et la maîtrise de nos 2 fabricants Hans Brügmann (actif depuis 1907) et Specialinsert (actif depuis 1975) nous sommes dans la possibilité de vous offrir une solution performante et professionnelle.



Mes compétences :

Conseil technique

Distribution spécialisée