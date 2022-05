Thierry SOREDA

2012 – aujourd’hui : Chef de secteur cabinet immobilier.

2009 – 2012 : Chargé d’affaires au sein d’une société de construction de maisons en bois.

2006 – 2009 : chef de service à l’état-major de Metz. Responsable de la mise en œuvre des sites d’entraînement de la région Nord-Est, coordination des projets infrastructures opérationnelles. Gestion des budgets associés.

2003 – 2006 : responsable d’une équipe d’évaluateurs (70 personnes) au centre d’entraînement au combat de Mailly le camp. Organisation des activités, gestion du planning du personnel et des moyens. Direction des exercices et des retours d’expérience.

1999 – 2003 : responsable des évaluations au centre national d’entraînement au tir de combat. Manager d’une équipe (50 personnes). Programmation et conduite des activités. Définition des mesures de sécurité associées aux activités.

1994 - 1999 : commandant d’une unité de combat (200 personnes).