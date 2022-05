Thierry SOUMOIS

Bonjour



doté d'une forte expérience dans la distribution spécialisée, j'ai eu, dans mon parcours plusieurs postes qui m'ont permis de m'aguerir dans la vente, de vendeur à Directeur adjoint des ventes.

homme de terrain,

Une forte expérience sur le suivi des magasins



mes missions principales étaient de donner toutes les aides aux responsables des Ventes et responsables de magasin pour atteindre les différents objectifs commerciaux en menant les actions suivantes:



- Accompagnement des chefs de vente sur leurs magasins respectifs et trouver avec eux les plans d'actions necessaires pour reussir leurs objectifs de CA , de marge, d'indicateurs commerciaux, SAV et les coûts de non qualité .



-analyse dans le detail des résultats avec les CDV ( fiche vendeur , taux de conversion... ) afin de trouver les leviers necessaires pour augmenter le CA



- faire appliquer la stratégie magasin pour avoir un service client irréprochable ( accueil, standard magasin ,qualité de relation client, )



- faire respecter les procedures et les règles

commerciales



- faire garantir les process administratifs ( inventaire , caisse , recouvrement ).



- allouer les moyens adaptés à la réalisation des objectifs commerciaux en terme de personnel



- veiller à la mise en place si necessaire de formation, réunion, entretien d'évaluation.



- Participation active aux réunions trimestrielles régionale et de secteurs



Mes compétences :

Management suivit des indicateurs recrutement anal

Microsoft Word

Microsoft Excel