Thierry STENTZEL

Senselia France est une marque de Cosmétiques et de compléments alimentaires.

Nos références sont créées avec soin et délicatesse en interne tout en respectant quelques lignes directrices fortes:

- produits naturels et/ou Bio

- fabriqués exclusivement en France

- une véritable efficacité visible

- non testés sur les animaux (cela va de soi !)



Vous pourrez bientôt nous retrouver sur les réseaux sociaux pour partager avec notre super équipe tout ce qui fait notre force et notre plaisir quotidien !



Nos projets sont nombreux et innovants ! Si vous voulez intégrer une équipe jeune et talentueuse, que ce soit dans le domaine commercial, marketing, ou tout ce qui peux faire d'une petite nouvelle une belle référence, n'hésitez pas, contactez nous !!!

contact@senseliafrance.fr



Mes compétences :

Vente

Négociation

Marketing

Informatique

Développement commercial

Communication

Formation

Management

Recrutement

Gestion de la relation client

Animation d'équipe

Encadrement

Vente directe