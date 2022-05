Thierry STEURER

Au sein du groupe ABMI, je suis en charge du développement commercial sur la région Bourgogne.

A travers nos offres en ingénierie produit, en ingénierie process et en installation générale.

Nous accompagnons nos clients sur tout le processus de réalisation de leurs projets.



- Identification et prospection

- développement des relations commerciales

- Analyse et propositions de solutions

- suivi des prestations

- Participation au processus de recrutement des consultants en collaboration avec le service recrutement

- Management et suivi des collaborateurs.





Mes compétences :

Mécanique

Ingénierie

Gestion de projet