Thierry STOLL

15 ans d'expérience dans la grande distribution :

Après 2 ans en hypermarché en tant que responsable de rayon DPH puis surgelés j'ai passé 12 ans en Scapalsace, centrale d'achats des magasins Leclerc de l'est de la France.

J'y ai successivement occupé les postes d'approvisionneur en épicerie, puis acheteur non alimentaire, et enfin acheteur produits frais.

Après une expérience d'acheteur chef de produits chez CID, centrale d'achat des magasins Vima, je suis aujourd'hui responsable du Leclerc Drive de Cernay.