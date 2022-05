Thierry STRANIERI

Préparateur en pharmacie de formation, travaillant en hôpital, je me suis perfectionné dans la logistique en travaillant dans le secteur "Achat/Distribution" où je m'occupais plus particulièrement de mettre en place le nouvel ERP à la pharmacie (chef de projet et de formation ainsi que soutien aux équipes, création du fichier articles etc.)



En 2007 je décide de faire de la logistique mon métier et entre comme gestionnaire de stock / approvisionneur dans l'entreprise horlogère TNDW SA (CVSTOS) ou je suis nommé responsable achat courant 2010.



Afin de parfaire ma formation dans la supply chain et d'étendre mes connaissances, je rentre en 2008 à l'Ecole Supérieure de Neuchâtel en filière "Exploitation et Logistique" afin d'obtenir le diplôme fédéral de technicien ES. Diplôme obtenu en 2014.

En 2016, je me perfectionne en qualité et amélioration continue en suivant les cours de GreenBelt à Yverdon (Ariaq).



Mes compétences :

Logistique

Achats