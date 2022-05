Thierry STRBIK

"Je suis un enfant du web 1.0, le monde du marketing est mon terrain de jeu."



Après 13 ans d'expérience dans les domaines transverses du marketing, de la communication, du web marketing et de l'infographie, ma passion et ma curiosité sont intactes. Mon parcours se nourrit de la double approche opérationnelle et stratégique, il englobe de fait l'essentiel des problématiques qu'un marché peut rencontrer.



En recherche active d'un emploi, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre disposition pour échanger.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Stratégie de communication

Relations Presse

Communication événementielle

E-commerce

Gestion événementielle

Marketing opérationnel

Marketing direct

Marketing stratégique