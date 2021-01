Thierry SUBLET-GARIN

Mon studio est installé à MIONS au Sud Est de Lyon , depuis 1994.



Spécialiste du Noir et Blanc et du Sépia...



Je réalise des prises de vues en Studio :



- Portraits de bébés - Enfants - Adolescents - Familles - Couples -



- Futures mamans - Femmes - Charmes ...



Ainsi que du Reportage Professionnel :



- Photo Scolaire



- Photo d'identités-permis de conduire-passeport-Visa-CV... ( bébé -adulte-personne âgée -handicapé )



elles sont réalisées au studio PRO 64 ou... à domicile , à l’hôpital et en maison de retraite...



- Reportages Sportifs ( Golf - CCE - Attelage - Escrime - Rallyes auto - VTT...)



- Reportages Industriels-Chantiers-Salons ( Foire-stands-portrait de chef d'entreprise -Équipe- Terrassements - Démolitions ...)











Mes compétences :

Reportage industriel

Studio

Gestion Lumière

Portrait

Reportage Sportif

Achitecture / Immobilier

Adobe Photoshop

Evénementiel

Post traitement