Thierry SUIVANT

Producteur, et organisateur de petits événements culturels éducatifs de quartiers.

Créer des liens entre les écoles, collèges, lycées, associations et familles dans les petites comme grande régions de France.

Astucieux, dynamique, un parcours professionnel exceptionnel, artistique, technique,

Animateur de centre de documentation, en collaboration avec la ville de Paris,

Organise des séjours pour "ados".

Avec l'association nous développons un concept d’activités durable vers des débouchés professionnels, accompagner les jeunes à la vie active, avec un épanouissement éducatif. Vous pouvez nous aider par vos dons directement et apportez vos idées et conseils à l'association A.J.E domicilié au 25 QUAI DE L'OISE 75019 PARIS

On peut réussir sa vie, quand on a de l'ambition, s'entourer de personnes positives, et collaborer avec simplicité et sérénité......Contact aje_loisirs@yahoo.fr.



Mes compétences :

Animateur

Musicien