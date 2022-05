Thierry SZEWC

De retour d'une grande période d'expatriation, de l'Afrique au Moyen Orient ;

Je recherche un poste qui me permettra de faire profiter a des futurs collaborateurs et investisseurs toute mon experience acquise lors de ces 44 ans de travail chez ACCOR.

De la Cuisine a la Direction d'hôtel et de site, d'un hotel de 60 chambres a une tour de 1 380 Chambres et Suites , de la Sierra Léone au Qatar en passant par l Arabie et l Égypte , je suis prêt a vous épauler pour vos rénovations, mise en place de nouveaux standard , votre suivi de gestion , et de la formation de nos futures équipes sera ma priorité.

Je suis maintenant basé a Châtelaillon-Plage et libre de toutes contraintes .



Mes compétences :

gestion des coups

Recrutement / ressource Humaine

Revenue Management

Commercialisation

a jour des logiciels de gestion informatique