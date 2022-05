Thierry TAGNE

Développeur depuis mon entrée en facultés, je suis particulièrement passionné par les technologies .NET ainsi que par les méthodologies agiles de gestion de projet.



Mon désir est de collaborer à la réalisation d'applications métiers pour des entreprises exerçant dans divers secteurs d'activité (industrie, banque et assurance, services...), et du fait toucher à différents domaines fonctionnels.



Je souhaite travailler dans des secteurs variés et ainsi accroître mes connaissances fonctionnelles et dans la gestion de projet.



Mes compétences :

Rigoureux

Programmeur

Gestion de projet

Conception

PL/SQL

SQL