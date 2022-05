Thierry TALERCIO

Manager



- Diriger plusieurs agences -Centre de profits

- Recruter, Animer, Mobiliser des équipes Pluridisciplinaires (Ingénieurs, Techniciens, conducteurs de travaux, technico-commerciaux- jusqu’à 50 personnes))

- Assurer la sécurité des personnes, du matériel et des équipements

- Respect et suivi des procédures internes

- Définition et surveillance de l’observation des procédures internes



Gérer

- Présenter et faire valider un budget (3 à 4 M €) – Chiffre d’affaire et marges

- Assurer un contrôle et suivi budgétaire, justification et menées d’action correctives

- Planifier les moyens humains et matériels

- Contrôle du respect des procédures d’achats, gestion des stocks et sélection des fournisseurs

- Anticiper et vérifier l’adéquation entre les moyens mis en œuvre et la réalisation- Suivis de Chantiers

- Respect et contrôle du suivi de la facturation et du recouvrement



Développer

- Identifier les marchés- Collectivité et marchés publiques-

- Recherche de nouveaux clients- Entretien des contrats

- Adapter l’offre à la demande- Recherche et développement produits

- Créer et entretenir un réseau de décideurs - clients et prescripteurs institutionnels (DDASS, DDAF, UDLIN, CLIN, Agences de l’Eau)

- Gestion d’équipes commerciales (Jusqu’à 10 commerciaux)

- Veille technologique et commerciale

- Elaboration et suivis des offres – Réponse et suivi des appels d’offres

- Négociation et référencement Grands Comptes - Privés (Pétroliers, Régies) et Publics (Conseils régionaux et généraux, Syndicats intercommunaux.)



Mes compétences :

INFORMATIQUE:Pack Office, Informatique

Management opérationnel

Gestion budgétaire

Management commercial

Business development

Eau

Direction de centre de profits