Je suis actuellement à la recherche d'un emploi.

j'ai 53 ans, vie maritale, 2 enfants.

ci-joint mon cv qui vous en dira beaucoup plus.



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Thierry TASSASSET Né le 01/07/1961

3 rue des treilles Vie maritale - 2 enfants

69960 CORBAS permis B - véhiculé

06.10.43.55.44

thierry.tassasset@sfr.fr





TECHNICO-COMMERCIAL SEDENTAIRE

25ans d’expériences dans le négoce technique industriel





Domaines de compétences



• Négociations commerciales par téléphone

• Réalisation de devis et cotations

• Suivi de comptes clients et relances d'offres

• Prise et traitement des commandes

• Gestion des litiges, en liaison avec les services Qualité, Logistique, Comptable

• Relations avec les fournisseurs et négociations tarifaires.

• Développement du portefeuille et fidélisation de la clientèle

• Soutien et conseil technique auprès de la clientèle

• Suivi des encours et relance des retards de paiement

• Formation informatique des commerciaux (Rambase Systeme Propriétaire Sonepar)

• Visites ponctuelles de clients

• Participation à des salons professionnels



Parcours professionnel



2010-2014 K.D.I - fourniture industrielle ( Lyon Dépt 69 )

Technico-commercial sédentaire



2006-2009 MABEO-INDUSTRIES – fourniture industrielle

Technico-commercial sédentaire (Chassieu Dpt 69)



2004-2006 EURODIS – Distribution de composants électroniques

Technico-commercial sédentaire (Lyon 7 eme)



1987-2003 AVNET (ex Sonepar Electronique) - Distribution de composants électroniques

Technico-commercial sédentaire (Vénissieux Dpt 69)



1983-1987 RADIALEX - Distribution de composants électroniques

1984-1987 Responsable Ventes au comptoir

1983-1984 Magasinier (Lyon 6 eme)

FORMATION



Notions d’Anglais

Niveau B.T.S Electronique (cours du soir)

Niveau B.E.P Electrotechnique

Pratique de Pack Office, Stratégix, AS400, SAP

CENTRES D’INTERET



Membre du Comité de direction d’un club de football et responsable d’équipe

Loisirs : vélo, bricolage, cuisine



Mes compétences :

Produits techniques

Vente

Vente par téléphone