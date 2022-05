Thierry TATTEVIN

Après des études de Génie Chimique, je me suis orienté vers l'assistance technique, puis vers le secteur commercial dans des domaines très spécialisés comme les peintures, les adhésifs et les plastiques.

Après différentes expériences en tant que Technico-Commercial, Responsable Grands Comptes chez BOSTIK, puis Responsable Régional des Ventes chez REHAU, la logique managériale m'a amené à une démarche entrepreneuriale, En 2012, j'ai ainsi mis en place, en tant que Gérant Associé et Directeur Commercial, la filiale française du Groupe allemand MKT, leader dans le domaine spécialisé des bandes chants polymères pour l'Industrie du Meuble.

La passion d'entreprendre, l'expertise, le leadership, l'innovation, la créativité, la détermination ont toujours été jusqu'à présent pour moi des vecteurs d'accompagnement de toute ma carrière.



Mes compétences :

Chant

Créativité

Développement commercial

Entrepreneuriat

Vente de produits techniques

Gestion d'équipes commerciales

Vente B2B

Gestion d'entreprise