Thierry TAVAKELIAN

27 années d'expérience de création et développement de nouveaux businesses, de nouveaux concepts de produits, de services, en France et à l'international.



J'ai décidé il y a deux ans de vivre ma vocation entrepreneuriale et de créer à nouveau ma propre activité.



Créateur et dirigeant de la société WORLD DIRECT BUSINESS (WDB pour les intimes), j'aide des entreprises de toutes tailles à se mettre en compétitivité sur leurs marchés en mettant à leur portée les meilleures usines du monde dans nos domaines d'expertise : textile de maison, électro-ménager, mobilier intérieur et extérieur.



J'ai auparavant aidé mon épouse Valérie TAVAKELIAN à développer son entreprise, ABAQUE TRADUCTION, spécialisée dans la traduction, l'interprétariat, la formation en langues étrangères et en approche interculturelle, pour les marchés du Tourisme, des Organisations Internationales, du Textile, de l'Agro-Alimentaire, du BTP, de l'Aéronautique-Défense et de la VAD-GSS.



Pour m'épanouir pleinement dans ma vie professionnelle, j'ai donc quitté en 2012 la société Subrenat au sein de laquelle j'avais notamment créé en 2005 la nouvelle B.U. EASYTEX qui représente à ce jour environ 25% de l'activité de l'entreprise. EASYTEX est devenue en quelques années le leader français du linge semi-durable pour les professionnels de l'hébergement (hôtellerie, campings, villages de vacances, ...).



Avant cela, j'ai co-dirigé l'Espeme,à Lille puis à Nice, école de commerce post-bac du Groupe Edhec, en repositionnant le cursus sur "le chemin le plus sûr vers l'entreprise".



J'ai débuté ma carrière professionnelle en 3ème année de l'ESC Lille, par la création de ma première société, PRISME, spécialiste des études de marchés et sondages pour les médias, les collectivités et hommes politiques.



Mes compétences :

Traduction

Sourcing en Chine

Import export

Direction générale

Sourcing international

Commercial

Marketing

Développement

Export

Organisations Internationales

E-commerce

International

E-marketing

Aéronautique

Import

Tourisme

Langues étrangères