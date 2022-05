Thierry TCHEBEMOU

Diplômé d’une école d’ingénieur généraliste où j’ai suivi les cours de CCNA, j’ai acquis la grande partie de mon expérience chez l’opérateur télécom historique France Télécoms. J’ai pu travailler au sein de ses différentes entités : Orange Business Services et Orange Labs. Grâce à cela, j’ai développé des compétences techniques :

• Réseaux sur les switches et routeurs CISCO

• Sécurité sur les firewalls CISCO, JUNIPER, CHECKPOINT

• Systèmes sur les loadblancers F5 et RADWARE

• OS sur UNIX et Windows

J’ai été aussi amené à qualifier des équipements réseaux, à optimiser l’accès à des ressources, à accompagner des clients dans le cadre de support niveau 1 et 2. Actuellement, je suis travaille en tant que consultant au sein de la filiale Management et Système d’Information (spécialisée dans l’évolution de la performance des DSI) du cabinet Beijaflore. En étroite collaboration avec les practices Infrastructures & Communications d’Entreprises et Risque & Sécurité, j’accompagne les clients dans l’optimisation de leurs infrastructures, la démultiplication des services utilisateurs, la sécurisation de l’information et dans l’audit et le contrôle.

Enfin armé d’une grande curiosité intellectuelle, je suis autonome et j’aime travailler en équipe.





Mes compétences :

Télécoms

Juniper

Sécurité

Réseau

Checkpoint

Red Hat

Linux

Microsoft Windows

Production

Cisco Certified Network Associate