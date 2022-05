Thierry TCHEUTCHOUA

Jeune ingénieur de génie civil sortie de l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé en juillet 2014,

Dépuis mars 2015: FATSONS ENGENIERING, dans le cadre de la maitrise d'oeuvre du projet d'aménagement hydroélectrique de LOM PANGAR

octobre 2014-mars 2015 (6mois): SYNOHYDRO, assistant qualité dans le cadre du projet d'aménagement hydroélectrique de Memve'ele

stage:

-Aout-septembre 2014 (2mois): BYGRAPH ENGENIERING, études pour l'aménagement des voies d'acces au second pont du Wourie

-mars- juin 2014 (4mois) : GEOFOR/FS BTP: Projet de construction d'une usine (semi-entéré, sur pieux battus et ossatures metallique et béton) de fabrication de farine pour OLAM International

-juin-aout 2013 (2mois): SOGEA SATOM: projet de Bitumage de la Route NDOP-KUMBO

domaines de compétances: calcul de structure et ouvrage d'art



Mes compétences :

Calcul de structure en beton armé (BAEL 91 modif

Calcul de structures métalliques(Eurocode 3 et CM6

Maitrise des technique de construction des barrage

Participation active à la construction de deux eva

Construction des ponts en béton armé (4 à mon acti

Logiciels de calcul de structure: staad pro (en co

Logiciel de planification:MS project(en cours de c

Logiciel de dessin: autocad, autocad structural de

Autres logiciels: pack office