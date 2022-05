Thierry TÉPHANY

Après plus d'une dizaine d'années passées à différents postes de Directeur du Développement basés principalement à Paris, j'ai souhaité, pour des raisons familiales, m’établir en région PACA en 2008.



Aujourd'hui, libéré de ces obligations, je reviens à Paris.



Mon objectif est de m’investir dans un challenge motivant. Je pourrai ainsi exprimer mon dynamisme, mes compétences, mes connaissances et mes qualités humaines.



Ma disponibilité est rapide et le spectre d'activités envisagé large.



Véritable homme de terrain dynamique et ouvert, chargé de la mise en oeuvre de stratégies de développement et de partenariats cohérentes, j'ai su démontrer de manière opérationnelle mon savoir-faire à de nombreuses reprises.



Dans ces missions où les résultats doivent être perçus de manière concrète, j'ai animé des équipes, géré des missions de management transversales (force de proposition lors des comités de direction) et mis en place des réseaux de partenaires, tout en étant garant les objectifs fixés.



Enfin, ma maîtrise de techniques spécifiques (management motivationnel, négociation de contrats, gestion financière, communication) me permettent d'aborder un large éventail de poste à forte responsabilité. Tout ceci est rendu possible par une forte capacité d’adaptation, d’ouverture aux autres et un bon niveau d'anglais.





Mes compétences :

Management - Gestion financière

Maîtrise environnements PC & Mac

Négociation

Maîtrise Pack Office + CRM