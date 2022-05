Thierry TESSADRI

Mon parcours professionnel m'a permis de bénéficier d'une expérience significative en industrie. mes compétences en maintenance et en pétrochimie sont des atouts supplémentaires pour ce secteur. j'ai travaillé en horaires décalés (nuit, we, astreintes, 3X8...).

D'un caractère rigoureux tout en restant réactif dans ma prise de décision, je sais être autonome et instaurer une relation de confiance indispensable à la bonne marche d'une équipe.



Mes compétences :

Excel

Caces 1/3/5

WEB

SAP

CQPI

ATEX

Word

H0 B1V

ADR

Hygiène et Sécurité dans L'entreprise