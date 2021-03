Entreprise de confection CMT _ Cutting Making Trimming dans les vêtements femmes situé à Hai Phong au Vietnam. Depuis 11 années notre qualité et réactivité nous ont permis de nous developper notamment en partenariat avec le groupe Asos en Angleterre et c'est dans ce cadre que nous souhaitons également rejoindre les sociétés françaises de prêt à porter femme .

Nous avons nos propres usines de fabrication et bureau d'étude, soit 450 salariés.