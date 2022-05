Thierry THOMAS

L'atelier de restauration Techni-Tacot est né d'une passion de plus de 30 ans pour les automobiles anciennes et d'un attrait pour les technologies industrielles. Situés en Provence, nous nous occupons principalement des mécaniques construites entre 1920 et 1980. Mais cet intervalle n'est pas limité et notre atelier est ouvert à la génération plus récente des Youngtimers amoureux des nouvelles autos de collection.



Mes compétences :

Automobile