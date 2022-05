Thierry TJADE

Titulaire d'un Master II professionnel en droit des affaires internationales et d'un Master II recherche en droit privé et sciences criminelles,je suis à la recherche d'une activité dynamique dans une structure en phase avec les profondes mutations d'une société de plus en plus mondialisée.

je suis ouvert à des expériences et des propositions en rapport avec mon domaine de compétences ou qui me permettraient d'élargir mes perspectives et mes connaissances.

je suis très motivé et apte à intégrer rapidement des nouveaux procédés, systèmes et missions, ainsi qu'à travailler en équipe



Mes compétences :

Analyse de situation

Contentieux

Création

Création de société

Enseignement

fiscalité

gestion de patrimoine

Juridique

Plan strategique

Rédaction

Restructuration

Support