Thierry TOUITOU

15 ans d'expérience dans le monde du commerce et du digital, j'ai développé de solides compétences opérationnelles et managériales.

Ma connaissance fine du secteur de la distribution et mon expertise en business development & stratégie digitale sont mes principaux atouts.

D'esprit entrepreneur, avide de challenge, orienté web et passionné de marketing digital, je m'approprie vos projets et les fais vivre.

Vous avez une idée, un projet, un poste ? Contactez-moi et construisons votre stratégie !



Mes compétences :

Merchandising

budgets