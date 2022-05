Thierry TOULOUSE

J'ai fondé, il y a 13 ans, la société TECH-POMPES.

Nous développons nationalement un savoir faire pointu dans le domaine des pompes de l'industrie, du génie climatique, de l'assainissement et du traitement de l'eau. Nous sommes spécialisés dans la fourniture et la fabrication de groupes de pompage d'eaux claires, d'eaux usées ou de liquides techniques. Nous réalisons aussi des installations, de la maintenance et de la location de pompes.

Notre société est agent officiel de fabricants internationaux de pompes.

Notre progression nous amène à rechercher des collaborateurs à tous les niveaux: commerciaux, sédentaires, commerciaux itinérants, électromécaniciens d'atelier. Nos clients sont des professionnels. Notre savoir faire pointu dans le domaine du pompage et notre goût du service faite de TECH-POMPES un interlocuteur apprécié.



Mes compétences :

Pompage

pompe