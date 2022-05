Thierry TOUPET

Issu d'une formation en informatique industrielle en 1985, il a acquis des bases techniques et technologiques qui lui ont rapidement permis de maîtriser la nouvelle ère numérique.



Il rejoint des amis en 1988 avec lesquels il aide au développement de logiciels spécialisés dans le domaine scolaire (calcul d’emploi du temps automatisé, gestion de la vie scolaire, notes, absences etc.). Devenu maître dans l’art de la performance, de l’algorithmie et dans la modélisation, il permet d’obtenir des résultats assez impressionnants. Ces logiciels sont devenus une référence française et la société comptait environ 55 salariés lors de son départ en 2010.



Arrivé au Québec en 2012, il rejoint Bewave Technologie pour offrir ses compétences en qualité de consultant. Dès lors, il démontre son aptitude à pouvoir s’adapter aux demandes des clients et à répondre avec succès aux challenges qui lui sont proposés.

Il travaille sur différents projets en lien avec la mobilité tels que, par exemple, un système de validation des constructions d’éoliennes pour la compagnie Boralex. Il démontre aussi ses compétences dans l'informatique de gestion en mettant en œuvre, par exemple, un site de gestion des demandes de changement et un gestionnaire automatisé des appels téléphoniques pour les demandes d'heures supplémentaires chez Rio-Tinto.



Consultant chez Keurig Canada entre juin 2015 et avril 2017, il conçoit et met en place un site Extranet B2B connecté à un système de gestion ERP interne sous Oracle. Ce site permet aux clients Business de Keurig d’effectuer leurs commandes en ligne, de suivre les commandes, de visualiser les factures et les états de comptes et d’effectuer les paiements en ligne. Thierry œuvre aussi dans la conception d’applications mobiles, ainsi que dans l’amélioration continue de l’ERP.



En avril 2017, il rejoint définitivement l'équipe TI de Keurig Canada afin d'apporter sa contribution aux succès des projets en cours.



