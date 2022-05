Thierry TOURMENTE

Chef de service de police municipale sur la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire depuis janvier 2005.

Référent professionnel des élus, et plus particulièrement de l'élu en charge de la sécurité, je suis chargé de la mise en œuvre de la politique de prévention et de sécurité de la municipalité avec des objectifs à court, moyen et long terme.

Je suis impliqué dans la réalisation d’interventions pédagogiques au sein des établissements scolaires, dans la coordination des manifestations communales et de la mise en place d’une présence visible et efficace sur la voie publique, afin de développer une police préventive tout en faisant respecter les arrêtés de police du maire, le code de la route et le cas échéant de procéder à l'interpellation de l'auteur d'un crime ou délit flagrant.

J'assure l'encadrement des membres du cadre d'emplois des agents de police municipale dont je coordonne l'activité.

Régisseur d'Etat, membre du Groupe de Veille et de Proximité, membre de la Commission Communale Consultative de Sécurité et d'Accessibilité.

Depuis 2009, Formateur au CNFPT dans le cadre des dispositifs de FIA et FCO, j'aborde les thématiques suivantes : les écrits judiciaires, les écrits administratifs, les arrêtés municipaux, les foires et marchés, la fourrière automobile.

Ma motivation pour ces interventions repose uniquement sur la transmission et le partage des connaissances. La gestion du système de vidéo protection s'ajoute à mes domaines de compétences.



Mes compétences :

Réactivité

Fonction publique territoriale

Sécurité

Disponibilité

Veille juridique

Vidéo protection

Politique de sécurité

Management