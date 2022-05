Thierry TOUZARD

Artisan depuis 1989, je suis indépendant dans l’âme. Le soucis de l'indépendance ne doit pas nuire à la solidarité, c'est pour cela que je suis devenu le président de la CAPEB de l'Isère il y a plus de 6 ans et que je m'engage depuis cette année dans le cadre de l'UNA 3E(Union Nationale Artisanale Équipements Électriques et Electrodomotique) de cette même organisation sur des thèmes tel que la normalisation, la domotique ou la qualité de l'air.



Mes compétences :

Electricité