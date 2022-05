Thierry TREGOUET

Je possède une triple compétence à la fois de clinicien, de médecin DIM et de médecin conseil. Après une activité de médecin clinicien en secteur libéral j'ai fait le choix d'une orientation en santé publique sur deux axes d'expertise: une activité de médecin conseil ( secteur hospitalier) puis une fonction de médecin responsable d'un Département d'Information Médicale en établissement de soins (PMSI MCO - PMSI SSR) dans deux établissements de référence . De plus ayant le attrait pour l'enseignement , j'assure une fonction de formateur au sein de l'unité de santé publique du CNAM des Pays de la Loire ( Licence professionnelle Santé Information Médicale- TIM) et de consultant pour le compte d'entreprises d'audit et de conseil (système d'information-PMSI-facturation-T2A).



Mes compétences :

Formateur PMSI

Praticien conseil

Consultant PMSI-T2A

Médecin DIM

T2A