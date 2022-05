Thierry TURBANT

Depuis avril 2013, DAF chez CADDIE (Fabrication de chariots : 380 pers.)

Suite à un dépôt de bilan et le rachat par un groupe industriel, accompagner l’entreprise dans son redéploiement et dans son redressement. Optimisation de la trésorerie et des ressources. Production et contrôle du reporting.



2008-2011 DAF chez TEKKA (Implants chirurgicaux et dentaires: 140 pers.)

Accompagner l’entreprise dans son développement (TCMA 50%).

Structuration de la direction financière et déploiement des outils de gestion et de contrôle.

Chargé de l’optimisation des ressources financières, réduction du BFR, gestion de la trésorerie et recherche de financements.

IPO sur ALTERNEXT (11 250K€, fév 2011).

Création de filiales en Europe, au Maroc et en Turquie.



1997-2007 Contrôleur de gestion, contrôleur financier puis CFO chez EDAP-TMS (Equipement médical, 150 pers, cotée au NASDAQ) filiales en Europe, USA et Asie.



1995-1996 Responsable comptabilité et gestion chez GATTEFOSSE (Industrie cosmétique et pharmaceutique: 250 pers.)



1989-1995 Responsable gestion chez EGL (Bâtiment : 120 pers.)



1986-1989 Assistant de gestion chez CLEMESSY (Ingénierie électrique: 5000 pers.)



DUT en gestion d'Entreprise et Administration, suivi d'un DESS en Finances et Comptabilité.





Mes compétences :

USGAAP

Reporting

Contrôle de gestion

Levée de fonds

Consolidation

Gestion de trésorerie

Business plan

Audit interne