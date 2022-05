Thierry ULRICH

Intéressé et impliqué par la compréhension et l'accompagnement des personnes dans leur évolution, je consacre mon temps et mon énergie à partager ce qui m'a été donné pour le bonifier dans une perspective d'amélioration de la qualité de la vie.

Je poursuis ce chemin naturellement dans les différentes étapes de ma vie et m'ouvre à toutes opportunités pour contribuer à faire que le monde évolue vers le mieux être et dans la paix.



Mes compétences :

Coach personnel & professionnel