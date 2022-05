Thierry VALAX

Consultant Senior en informatique depuis 28 ans, j'ai acquis différentes expériences et responsabilités dans différents domaines. J'ai un grand sens du service, une solide expérience en intégration de données et une spécialité dans l’optimisation de traitement de flux.



Derniers résultats obtenus

▪ Réduction des temps d’intégration de données de 60%.

▪ Augmentation de la qualité et de la satisfaction de la clientèle par la livraison agile de données consommables.

▪ Rehaussement du niveau d’expertise des utilisateurs ETL.



Domaines d’intervention



Méthodologie et normes

▪ Élaboration des principes, normes de développement en intégration de données orientées performance.



Processus et flux de données

▪ Modélisation et mise en place d’une procédure (BPMN/RACI) assurant la traçabilité, pour les phases de migration, et la simplification de gestion des projets ETL.

▪ Définition d’une procédure contrôlant le « suivi » des normes de développement.



Architecture

▪ Cartographie de l’écosystème ETL (données, applicatif, infrastructure et traitements, des contacts et des informations administratives).

▪ Expertise dans l’utilisation d’un ETL dans une architecture SMP, Cluster et Grille.



Optimisation et amélioration continue

▪ Cueillette des besoins, diagnostic, audit de code, des données et suivi de production

▪ Mise en place d’une méthode itérative d’optimisation de code ETL.



Gouvernance et livraison

▪ Accompagnement du client dans la création et la mise en place du nouveau « Centre d’Expertise en intégration de données »

▪ Renforcement de cycle de vie des projets.



Développement des compétences et des talents

▪ Présentation générale du cadre de travail sur les normes et procédures du centre d’expertise en intégration de données.

▪ Formation, Coaching et plan de monté en compétence personnalisé.

▪ Capitalisation du « savoir-faire » des intervenants.



Mes compétences :

Conseil

Datastage

Unix

Intégration de données