Thierry VALLET

Après 16 années enrichissantes dans l’immobilier parisien comme géomètre et diagnostiqueur technique, j’ai profité d’une opportunité pour me relancer professionnellement et m’orienter vers la gestion immobilière.



A l'issue d’un stage de 3 mois sur un poste de gestionnaire tertiaire chez NEXITY (gestion d'un IGH de la Défense et d’un RIE), j’ai été recruté par un service annexe en décembre 2010 comme gestionnaire locatif sur un patrimoine, propriété d’un institutionnel. En juin 2013, j’ai rejoint une agence du groupe en tant que gestionnaire gérance.



Mes compétences :

Immobilier

Microsoft Windows

Mac OS

SIGEO

Microsoft Office

ALTAIX V6