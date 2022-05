Thierry VAN DOREN

Actuellement disponible pour de nouvelles missions, à temps plein ou à temps partiel, à court ou à long terme.



Diplômé ingénieur civil des Constructions avec 38 ans de pratique multidisciplinaire.



Expérience polyvalente: conseils, études stratégiques et de faisabilité, audits techniques, montage et suivi de dossiers administratifs et techniques, promotion et gestion de projets, coordination et supervision d'unités opérationnelles.



Domaines particuliers d'expertise: gestion des déchets, environnement (dépollution des sols et des eaux), géotechnique.



Qualités personnelles: fiabilité, rigueur, sens des responsabilités, faculté d'adaptation, esprit d'équipe.



Mes compétences :

Gestion des déchets

Géotechnique

Pollution des sols

Environnement