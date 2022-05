Thierry VASSEUR

Une formation technico-commerciale en génie mécanique suivie d’une école de commerce et complétée par un parcours professionnel durant lequel j’ai occupé de nombreux poste à différents niveaux, m’ont permis d’acquérir une forte expérience en stratégie marketing, développement, pilotage et animation de gammes de produits techniques sur tous les canaux de distribution et cibles B to B.

Cette expérience m’a aussi permis de développer des capacités à travailler en mode projet avec des fonctions transversales entre les différents départements des entreprises.

Enfin, il m’a aussi été demandé à de nombreuses reprises de travailler sur l’accompagnement aux changements lors de réorganisations et fusions





Mes compétences :

Marketing opérationnel

Business plan

Accompagnement au changement

Développement produit

Management

Capacité à travailler en mode projet

Communication - RP

Stratégie B to B