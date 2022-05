Bonjour, je me présente en théorie comme quelqu'un de passionné, de ponctuel, de généreux. J'aime le contact, présenter, vendre, conseiller, orienter et fidéliser.

Je ne supporte pas le conflit, les approximations, les profiteurs, les 35 heures !!!

Je suis divorcé, père de 3 enfants, et suis en couple.





Mes compétences :

Dynamique

Autonome

Ponctuel

Rigueur