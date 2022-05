Thierry VERGNE

Je suis un manager leader en amélioration continue

J'utilise les méthodes et les outils des domaines qualité sécurité et environnement décrit dans les iso9001, iso9100, iso14000

J'ai l'expérience technique et managériale de l'industrie manufacturière de petite, grande et moyenne série

Je suis un homme de terrain, déterminé et fédérateur, proche des gens





Mes compétences :

Conduite de projets

Management des hommes et moyens

audits et controles internes

Communication externe

Outils de résolution de problème

Management des systèmes QSE

Gestion des risques