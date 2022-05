Thierry VERHEGGE

Fort de 20 ans d'expérience dans l'industrie mécanique, j'ai développé des compétences en management de personnes et de projets.



- Gestion de projets et encadrement de personnes

- Gestion de la Qualité projet de pièces de vol pour le spatial

- Management de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement d'une usine de 300 personnes et 250 équipements de production

- Développement de produits (de petite à grande série) avec les services marketing, les clients et les fournisseurs

- Développement d'outils informatiques de création de dossiers de fabrication (plans, devis, gammes, ...) et de gestion de la qualité (audits, actions correctives et préventives, suivi de suggestions, ...)



Mes compétences :

Informatique

Mécanique

Métallurgie

QSE