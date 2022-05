Thierry.VERMELIN

52 Bis, rue Charles Infroit

94400 Vitry sur Seine

RQTH

06.50.19.07.48

09.73.68.36.80

mailto:thierry.vermelin@gmail.com







Gestionnaire base de données

Un parcours expérimenté dans les domaines informatique, bureautique

et systèmes d’information

COMPETENCES



Gestion et Exploitation d’applications informatiques Grand Systèmes

Gestionnaire de Bases données

Création d’application informatique sous Excel

Pratique expérimentée de Langages informatiques dont SQL,VBA, Fortran

Environnement Windows

Logiciel Pack-Office : World, Excel (+VBA), Power-Point,



EXPERIENCES



2014-2015 Entreprise : SYNERGIE : Mission chez ISS, Paris 17ème - xx salariés

Fonction : Assistant en Formation informatique

Mission : Structurer le plan de formation du personnel travaillant à la SNECMA puis pour mise au point d’un outil EXCEL gérant les contrats en cours



2000-2011 Entreprise : ALTIS, 91100 Corbeil-Essonnes - xx salariés

Fonction 2007-2011 : Responsable d’application informatique sous Excel

Mission : Définition, création et maintenance d’un tableau de bord avec l’outil EXCEL pour permettre le suivi des demandes de changement informatique assigné au service.



Fonction 2000-2007 : Assistant à la direction Informatique du site

Missions : - Réalisation des appels d’offre pour la fonction informatique

- Veille et support à la qualité du système informatique et à sa production



1982-2000 Entreprise : IBM, 224 Boulevard John Kennedy 91100 Corbeil-Essonnes

Fonction 1982-2000 : Analyste Programmeur – Responsable d’applications

Missions : - Travaux sur 3090-IBM sous système MVS

- Responsable de la gestion du parc informatique, maitrise du J.C.L

- Responsable des applications informatiques de production des composants

- Responsable assurance-qualité

- Analyse programmation et maintenance PL1/DB2 environnement MVS sous TSO.



FORMATION



2011 Certification. CONSULTANT QUALIFICATION LOGICIELLE - FITEC

1992 D.E.S.T. informatique d’entreprise - DIPLOME BAC+4 délivré par le C.N.A.M

Matière : Méthodologie, recherche opérationnelle, base de données, organisation, études de projets

1978-1979 Formation d’analyste programmeur – AF.P.A : Etude FORTRAN et COBOL

1976-1978 I.P.S.A. Institut Polytechnique des Sciences Appliquées - 1er et 2ème années ingénieur aéronautique

Matières : Mathématique, mécanique, électricité, électronique, résistance des matériaux

Anglais







Mes compétences :

Microsoft Excel

Visual Basic for Applications

MVS

DB2

TSO

SQL

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Access

Logiciel Pack

FORTRAN

COBOL