Thierry VERRON

Nous avons démarré en tant qu'auto entrepreneur , pour nous donné une idée du marché et de nos possibilités , à ce jour nous sommes passés en société , grâce à notre sérieux et à la confiance de nos clients . Nous avons monté notre société dans le but d’offrir à nos clients des prestations de qualité . Le respect de nos engagements est de limiter notre impact sur l’environnement . Notre entreprise a pour but d’etre à l’écoute du client et de le satisfaire . Nous proposons aussi des travaux de peinture .

Activités : Copropriétés , cabinets médicaux , villas , commerces , bureaux .

Secteur d'activités :Sophia Antioplis ,Valbonne ,Vallauris , Antibes , Juan les pins , Golfe Juan , Cannes , Mougins , Grasse .



Mes compétences :

Nettoyage coproprietes , cabinets médicaux .

Nettoyage commerces , bureaux .

Fins de chantiers

Decapage marbre .

Remplacement de gardiens .

Travaux de peinture