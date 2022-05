Thierry VESCO

Actuellement je suis le technicien de maintenance d'une clinique venant d'ouvrir ces portes en janvier 2013 où tout est à mettre en place pour que sont avenir soit sans surprise. Concevant le travail comme un moyen de gagner sa vie en se faisant plaisir je prend toujours celui-ci à cœur.

Autodidacte et aimant découvrir tout ce qui m'entoure, je suis un homme ayant plein de ressource.

Je suis convaincu que nous avons tous plus de compétences que nous nous attribuons et aime à les exploitées et les faire exploitées au maximum.

Au plaisir de dialoguer avec vous...



Mes compétences :

Curieux et créatif dans l'élaboration de solu

Positive Attitude

Ouvert aux autres

Tenace