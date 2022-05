Thierry VEYRAT

Délégué médical reconnu pour son professionnalisme et son engagement dans son travail, fort de connaissances scientifiques dans le domaine de la cardiologie, de la rhumatologie, et du métabolisme, je reste à l'écoute pour trouver un poste qui me permettrait de valoriser mon savoir-faire



Ma disponibilité de tous les jours, ma puissance de travail, ma crédibilité auprès de tous les professionnels de santé avec lesquels je travaille depuis 20 ans, restent pour un employeur le meilleur gage de ma probité, de mon engagement et des atouts que j'apporterai à une entreprise.



Mes compétences :

Respect des engagements

Gestion budgétaire

Organisation d'évènements

Communication scientifique

Sens du contact