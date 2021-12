Thierry VICHY

QUADIENT exNEOPOST, Pinault-Printemps-La Redoute, XEROX, et SAGEM sont les principaux groupes chez lesquels j'ai exercé une fonction commerciale depuis plus de 30 ans.

Cette expérience me permet de gérer aujourdhui avec aisance, rigueur et détermination des niveaux de négociation sur le BTB.

L'opportunité de me sortir de ma zone de confort et de quitter un groupe pour lequel j'étais pourtant attaché me permet aujourd'hui une reconversion dans le monde de l'immobilier Professionnels et Particuliers.



Mes compétences :

Négociation Commerciale

Développement de Projet

Maîtrise des circuits de décision