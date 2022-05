Thierry VILAIN

Plongé dans le monde du déménagement d'entreprise et de la gestion de projets depuis 1983,

je prends beaucoup de plaisir à mettre en oeuvre des organisations et à suivre leur réalisation.



Les différentes étapes d'un déménagement sont conçues sur une approche commune mais, chaque projet, chaque entité, apporte son lot de contraintes et de spécificités. La gestion doit prendre en compte le stress des personnes autant que les aspects techniques du projet.



L'aboutissement de chaque dossier participe à la réussite du projet.

Même si j'ai élaboré plus de 300 transferts de sociétés, ce métier me passionne toujours.



A plus de cinquante ans, j'espère bien concevoir et réaliser des projets toujours plus complexes



Mes compétences :

Déménagement

Ingénierie

Inventaire

Logistique

Organisation

Pilotage

Transfert d'Entreprise